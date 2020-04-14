بوتين يستدعي الجيش الروسي لـ "معركة كورونا"

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مرئي عقده مع كبار المسؤولين الروس حول مستجدات تفشي جائحة كورونا، اليوم الإثنين، الجيش، للمشاركة في مواجهة انتشار الفيروس في البلاد.



وقال بوتين خلال الاجتماع: "نشاهد أن الوضع يتغير يوميا لكن نحو الأسوأ، فأعداد المصابين في ازدياد، لا سيما أعداد المرضى ممن حالاتهم خطرة"، موضحا أن "الجيش الروسي يجب أن يسير على خطى جيوش الدول الأخرى التي تساهم في محاربة انتشار الفيروس".



وأردف: "نضع في اعتبارنا أنه يجب استخدام جميع الإمكانيات، بما في ذلك إمكانيات وزارة الدفاع الروسية، إذا لزم الأمر"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.



وأشار إلى "الحاجة لتقديرات احترافية دقيقة، ليس على المدى المتوسط والطويل فحسب، بل وخلال الأيام الـ7 أو الـ10 المقبلة"، لافتا إلى أنه أوعز إلى الحكومة لتحديث التقديرات اليومية.



وتابع الرئيس الروسي قائلا: "يجب إيلاء اهتمام خاص للمناطق الأكثر عرضة للخطر مثل موسكو، التي لم يصل فيها الفيروس إلى ذروته بعد"، مشدداً على ضرورة أن يعمل النظام الصحي في البلاد بأكمله على شكل آلية واحدة.