إيران تُعلن مواجهتها ثلاثة فيروسات بجانب فيروس (كورونا)

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صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن "الشعب الإيراني يواجه فضلاً عن فيروس كورونا، فيروسات الحظر والحرب النفسية والتهديد بالهجوم العسكري.

وأضاف اللواء سلامي، "رغم أن فيروس كورونا قد اجتاح دول العالم كلها تقريبا إلا أنه في بلادنا يواجه الشعب الإيراني فضلا عن هذا الفيروس، فيروسات أخرى بالتزامن معا مثل الحظر والحرب النفسية والتهديد بالهجوم العسكري"، وفق وكالة (سبوتنك).

واستدرك بالقول: "لكن بفضل الباري تعالى فإن طاقاتنا العالية اليوم بالمقارنة مع الدول المتقدمة متلألئة ومتميزة بصورة مدهشة".

وأضاف أن "المقارنة التي أجراها قائد الثورة الاسلامية بين السلوك الجميل للشعب الايراني في مواجهة فيروس كورونا وأداء عالم الغرب في هذه القضية التي أثبتت عجز أوروبا وأمريكا بصورة غير مسبوقة، دليل على الطاقات العظيمة للجمهورية الإسلامية والعيون المتدفقة لمشاعر التعاطف والتضامن بين الدولة والشعب في مسار الوقاية والسيطرة الناجحة على هذا المرض".

وصرح القائد العام للحرس الثوري أنه "فضلا عن جهود المؤسسات المعنية المساهمة في تأسيس المقر فإن المتوقع من المواطنين الموسرين خاصة الخيرين والمحسنين المبادرة الى دعم هذه الجهود ومساعدة المواطنين الاعزاء المعوزين".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 4585، بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن "عدد الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303، بعد تسجيل 1617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

فيما أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، أن مستوى الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا يشهد تراجعا ملحوظا فيما شهدت ست محافظات تصاعدا بطيئا، موضحا أن محافظة أصفهان أوقفت مستوى انتشار الفيروس وبقي على المستوى الأفقي منذ عشرين يوما.

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