اتهامات لترامب في التسبب بتفشي وباء (كورونا) بالولايات المتحدة

دونالد ترامب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اتهمت وسائل إعلام أمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، بالتسبب في التفشي الواسع لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتصدر البلاد قائمة الوفيات بالفيروس بأكثر من 22 ألف وفاة.



وقالت شبكة (CNN) الأمريكية، إن ترامب فشل في إدارة جائحة كورونا، وإن الولايات المتحدة لا تزال تفتقر حتى إلى خطة أساسية للسيطرة على الوباء وإعادة تنشيط الاقتصاد.



وحسب إحصاءات رسمية، يلقى 62 شخصا حتفهم في الولايات المتحدة من أصل كل مليون، فيما قدرت جامعة جون هوبكنز عدد الوفيات في كل من هونغ كونغ، واليابان، وتايوان، بوفاة واحدة لكل مليون شخص، وفي الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة بـ5 وفيات لكل مليون.



وفي السياق، اعتبرت الشبكة الأمريكية أن ترامب لم يكن الوحيد الذي فشل في إدارة أزمة كورونا، لافتة أنّ العديد من الدول الأوروبية كانت على النهج ذاته.