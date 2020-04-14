مباشر | الإيجاز الصحفي للمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم بشأن فيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

هل تؤثر مزاعم "التحريض ضد إسرائيل" على إمكانية حصول السلطة على أموال المقاصة؟

هل تؤثر مزاعم "التحريض ضد إسرائيل" على إمكانية حصول السلطة على أموال المقاصة؟
خاص دنيا الوطن
قال مسؤول أمني إسرائيلي، إن إسرائيل نقلت تهديدا للسلطة الفلسطينية بالحد من حركة وانتشار الأجهزة الأمنية في حال واصل مسؤولون في السلطة "التحريض" على إسرائيل باتهامها بالعمل على نشر وباء (كورونا) في الضفة الغربية.

ونقلت قناة (كان) عن المسؤول الأمني، بأن التهديد نقل إلى مسؤولي السلطة من خلال قادة الأجهزة الأمنية وكذلك إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.

وأوضح أن إسرائيل أبلغت السلطة بأنها ستحد من حرية حركة قوات الأمن الفلسطينية وتحد من انتشارها، بعد أن كانت قد سمحت بتوسيع انتشارها وتنقلها بين المدن والبلدات والقرى الفلسطينية وفي مناطق التماس، في ظل جهود منع تفشي وباء كورونا.

وفي إطار الأزمة المالية التي تمُر بها السلطة، طالبت الحكومة الفلسطينية، إسرائيل، بدفع جزءا من هذه الأموال المحتجزة لديها من أموال الضرائب (المقاصة) بشكل مقدم، خاصة في ظل وجود عجز في الموازنة يبلغ 1.4 مليار دولار.

ولكن هل تربط حكومة نتنياهو تقديم أموال المقاصة إلى السلطة بموضوع التحريض؟

قال الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب: إن الاتهامات الإسرائيلية للسلطة، لن توقف التواصل بين الطرفين بما يتعلق بجائحة (كورونا) ولكن ربما تحد من امكانية وصول الأجهزة الأمنية أو الطواقم الطبية والمتطوعين، لمناطق (ج).

وأوضح حرب لـ"دنيا الوطن"، أن تفشي الفيروس في بعض مناطق (ج) وتحديدًا بعض القرى التي يتواجد بها فلسطينيون، وبالتي قد نشهد أشخاص مخالطين من المتواجدين بحدود السلطة مع أضخاص مناطق (ج)، وبالتالي سنشهد إصابات كثيرة.

وأشار إلى أنه لن تؤثر مزاعم التحريض التي تتحدث عنها الحكومة الإسرائيلية بقضية تحويل جزء من أموال المقاصة إلى السلطة، فكل موضوع له اعتبارات، وخصوصيات، وأيضًا إسرائيل تريد للسلطة أن تُسيطر على الوباء وليس الانتشار، وأموال المقاصة تُسهم في ذلك.

أما الكاتب والمحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، أكد أن إسرائيل تُريد أن تظهر بأنها دولة حضارية وأخلاقية ونبيلة أمام المجتمع الدولي، وتُصور للعالم بأنها تتعرض لإساءات وتحريض من قبل الفلسطينيين الذين يتهمونها بأنها تنشر الوباء، موضحًا أن هذا الموضوع له تبعات سياسية وقانوينة وأمنية، فلو ثبت فعليًا أن إسرائيل تنشر الوباء ستحاكم بالمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم الحرب.

وأوضح عوض لـ"دنيا الوطن"، أن إسرائيل تُريد أن تُكبل جهود السلطة، حتى لا ترتفع أسهمها، أمام الشعب الفلسطيني، وكذلك المجتمع الدولي، رغم أنه في الوقت ذاته إسرائيل تحتاج السلطة لمواجهة الجائحة، وتنسيق العمل من أجل القضاء على الوباء، ولكن تبقى إسرائيل دولة احتلال.

وأشار إلى أن موضوع أموال المقاصة لن تكون ضمن تهديدات إسرائيل للسلطة، بمعنى أن الأموال ستصرف لصالح السلطة قريبًا، وإسرائيل هي تريد أن تدعم بقاء السلطة لتقف على أقدامها في مواجهة (كورونا) وهذا الأمر ينطبق على الاتحاد الأوروبي الذي يدعم السلطة.

أخبار ذات صلة

ملحم: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا بالضفة

ملحم: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا بالضفة

الصحة بغزة: نعلن بشكل رسمي تطبيق ارتداء الكمامة بالمرافق الصحية بدءاً من السبت المقبل

الصحة بغزة: نعلن بشكل رسمي تطبيق ارتداء الكمامة بالمرافق الصحية بدءاً من السبت المقبل

البزم: لن نتردد باتخاذ أي إجراءات لحماية شعبنا من فيروس كورونا

البزم: لن نتردد باتخاذ أي إجراءات لحماية شعبنا من فيروس كورونا

مجدلاني: الاتحاد الاوروبي والنمسا وإسبانيا تبرعوا بـ13 مليون يورو لوزارة التنمية

مجدلاني: الاتحاد الاوروبي والنمسا وإسبانيا تبرعوا بـ13 مليون يورو لوزارة التنمية

&#34;التربية&#34;: قرار بوقف الانتساب للفرع التكنولوجي بالثانوية العامة ابتداء من العام المقبل

"التربية": قرار بوقف الانتساب للفرع التكنولوجي بالثانوية العامة ابتداء من العام المقبل

استشهاد مواطن في حادث عرضي جنوب قطاع غزة.. والقسام يوضح السبب

استشهاد مواطن في حادث عرضي جنوب قطاع غزة.. والقسام يوضح السبب

الشرطة تغلق عدداً من الطرق الفرعية في جنين

الشرطة تغلق عدداً من الطرق الفرعية في جنين

الخارجية: 31 وفاة و697 اصابة بكورونا بين جالياتنا في الخارج

الخارجية: 31 وفاة و697 اصابة بكورونا بين جالياتنا في الخارج

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

الشرطة تغلق عدداً من الطرق الفرعية في جنين

الشرطة تغلق عدداً من الطرق الفرعية في جنين

&#34;الخارجية&#34; تدين سماح الاحتلال لجماعات يهودية مصابة بـ&#34;كورونا&#34; بمهاجمة أهداف فلسطينية

"الخارجية" تدين سماح الاحتلال لجماعات يهودية مصابة بـ"كورونا" بمهاجمة أهداف فلسطينية

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهندي

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهندي

الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس

الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس

بلدية غزة تُصادر مجموعة مكبرات صوت من باعة متجولين

بلدية غزة تُصادر مجموعة مكبرات صوت من باعة متجولين

اشتية: مساعدات الأسر الفقيرة قيمتها 137 مليون شيكل

اشتية: مساعدات الأسر الفقيرة قيمتها 137 مليون شيكل

الهباش يُصدر قراراً جديداً بخصوص عمل المحاكم الشرعية

الهباش يُصدر قراراً جديداً بخصوص عمل المحاكم الشرعية

المركز الفلسطيني يجدد مطالبته للاحتلال بالإفراج الفوري عن القاصرين والنساء والمرضى وكبار السن

المركز الفلسطيني يجدد مطالبته للاحتلال بالإفراج الفوري عن القاصرين والنساء والمرضى وكبار السن

منوعات

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: &#34;فقدت السيطرة&#34;

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: "فقدت السيطرة"

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

برومو مسلسل &#34;النهاية&#34; للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

برومو مسلسل "النهاية" للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

عربي

سوريا تُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر

قطر: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)