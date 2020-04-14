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شؤون فلسطينية

"التربية": قرار بوقف الانتساب للفرع التكنولوجي بالثانوية العامة ابتداء من العام المقبل

"التربية": قرار بوقف الانتساب للفرع التكنولوجي بالثانوية العامة ابتداء من العام المقبل
مقر وزارة التربية والتعليم العالي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرار مجلس الوزراء، وقف الانتساب للفرع التكنولوجي في الثانوية العامة ابتداءً من العام الدراسي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه وبناء على "مصلحة الطلبة وذويهم، واستناداً إلى نتائج دراسة تقييمية تفصيلية لمخرجات الفرع التكنولوجي للثانوية العامة، قامت بتنفيذها الإدارات ذات الاختصاص في الوزارة، ونقاشات معمقة شملت مستويات القرار المختلفة فيها، وإلى توصيات لجنه وزارية تضم وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد قرر مجلس التكنولوجي في الثانوية العامة ابتداءً من العام الدراسي 2020/2021".

وتابعت ان القرار جاء في ضوء عدم الاعتراف بهذا الفرع على المستويين الإقليمي والدولي، وما نجم عنه من صعوبة، بل تعذّر الالتحاق بالجامعات في عديد الدول العربية، والأجنبية، هذا فضلاً عن الصعوبات الأكاديمية الجدية التي واجهت خريجي هذا الفرع عند التحاقهم بالجامعات المحلية في التخصصات العلمية والهندسية التي تتطلّب معارف سابقة لم توفّرها المباحث التي تضمنها هذا الفرع.

وقالت إنه "ونظراً لأهمية التكنولوجيا، وتطبيقاتها في مجالات الحياة كافّة، وانطلاقا من التزام الوزارة بفتح الآفاق المستقبلية للطلبة الراغبين باستكمال دراستهم في هذا المجال، ستُعاد صياغة هذا الفرع بما يعظّم من فرص خرّيجيه بالالتحاق السلس بالتعليم العالي، والتعليم التقني والمهني، أو بسوق العمل".

وبينت أن مجلس الوزراء كلّف لجنة وزارية لإعادة النظر في بنية التكنولوجيا، ووضعيتها في منظومة الثانوية العامّة، والتقدم باقتراح تفصيلي بالخصوص، حيث أكّد المجلس في مداولاته أهمية التنسيق بين التعليم العامّ والتعليم الجامعي في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أنّها تعمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفّر الجامعات مساقات استدراكية لخريجي هذا الفرع للعام الحالي والعام المقبل حسبما تقتضي الضرورة ذلك.

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