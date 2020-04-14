استشهاد مواطن في حادث عرضي جنوب قطاع غزة والشرطة تحقق

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد المواطن سامي محمود جمعة برهوم (34 عاماً)، جراء حادث عرضي، وقعت مساء اليوم الثلاثاء، بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.





من جانبه، أكدت الهلال الاحمر الفلسطيني، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن مواطناً استشهد، جراء وقوع انفجار عرضي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وجرى نقل الجثة الى مستشفى أبو يوسف النجار.





بدوره قال العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة: "مقتل مواطن، جراء انفجار في منزل بمخيم (يبنا) برفح جنوب قطاع غزة، مساء اليوم، وقد وصلت الجهات المختصة الى المكان لمتابعة الحادث"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

رام الله - دنيا الوطن