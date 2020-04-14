الشرطة تغلق عدداً من الطرق الفرعية في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

قامت الشرطة اليوم وبالتعاون مع عدد من البلديات بإغلاق ستة طرق فرعية في عدد من مناطق المحافظة والمدينة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بان شرطة المحافظة وبالتعاون مع عدد من البلديات والهيئات المحلية ونظرا لظروف حالة الطوارئ ومتطلبات المرحلة من الحد من الحركة للمركبات والمواطنين فقد قامت الشرطة بإغلاق ستة من الطرق الفرعية الحيوية المؤدية من والى مدينة جنين.



وهدفت هذه الاغلاقات إلى الحد من حركة المواطنين والمركبات بهدف توفير اكبر قدر من تطبيق الإجراءات التي تفرضها حالة الطوارئ وتنفيذ التعليمات الصادرة بهذا الخصوص في أهمية عدم التنقل والبقاء في المنازل والالتزام بذلك لضمان صحة المواطنين وسلامتهم.