الحكومة الإسرائيلية تدرس تكليف (الشاباك) بمهام أخرى





وقالت القناة: "يُستشف ذلك من رد الدولة على التماس للمحكمة العليا".





وجاء في معرض الرد أن اللجنة الوزارية التي تناقش حاليًا سبل كبح جماح الوباء تدرس إسناد مهام أخرى إلى الشاباك إلى جانب دراسة خيارات أخرى وفقًا لقرارات الحكومة".





وأضافت: "إن الهدف من هذه الخطوات هو جعل المساعدة المقدمة لطواقم وزارة الصحة أكثر نجاعة، واتاحة الفرصة لإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي تدريجيًا ورفع القيود على التحركات جزئيًا".





وتعقيبًا على ذلك، قالت القناة الاسرائيلية: "الجمعية من أجل حقوق المواطن إنه لا ينبغي إسناد هذه الصلاحيات لجهاز (الشاباك) مما قد يشكل مساسًا بالديمقراطية".

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) الاسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية تنظر في تكليف جهاز (الشاباك) بمهام أخرى سوى تحديد أماكن تواجد المرضى في إطار محاربة تفشي وباء كورونا.