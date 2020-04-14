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الخارجية: 31 وفاة و697 اصابة بكورونا بين جالياتنا في الخارج

الخارجية: 31 وفاة و697 اصابة بكورونا بين جالياتنا في الخارج
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بين أبناء جالياتنا حول العالم، إلى 31، وإصابة 697.

وفيما يلي إحصائية اعدتها الخارجية حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس "كورونا" بين أبناء جالياتنا حول العالم:

التوزيع السياسي والجغرافيالجالية / الدولةعدد الاصاباتعدد الوفياتالمشتبه بهاالمتعافية
اسياالجالية الفلسطينية في الصين1001
الدول العربيةالجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية1001
الدول العربيةالجالية الفلسطينية في قطر6000
الدول العربيةالجالية الفلسطينية في الجمهورية الجزائرية2110
الدول العربيةالجالية الفلسطينية في المملكة الاردنية2002
الدول العربيةالجالية الفلسطينية في الامارات العربية المتحدة7003
امريكا اللاتنيةالجالية الفلسطينية في البيرو4000
امريكا اللاتنيةالجالية الفلسطينية في تشيلي1000
امريكا اللاتنيةالجالية الفلسطينية في البرازيل5003
اوروباالجالية الفلسطينية في روسيا البيضاء - بيلاروسيا0010
اوروباالجالية الفلسطينية في النرويج6003
اوروباالجالية الفلسطينية في الدنمارك6004
اوروباالجالية الفلسطينية في اوكرانيا1011
اوروباالجالية الفلسطينية في الجمهورية التركية11001

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