الخارجية: 31 وفاة و697 اصابة بكورونا بين جالياتنا في الخارج

التوزيع السياسي والجغرافي الجالية / الدولة عدد الاصابات عدد الوفيات المشتبه بها المتعافية اسيا الجالية الفلسطينية في الصين 1 0 0 1 الدول العربية الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية 1 0 0 1 الدول العربية الجالية الفلسطينية في قطر 6 0 0 0 الدول العربية الجالية الفلسطينية في الجمهورية الجزائرية 2 1 1 0 الدول العربية الجالية الفلسطينية في المملكة الاردنية 2 0 0 2 الدول العربية الجالية الفلسطينية في الامارات العربية المتحدة 7 0 0 3 امريكا اللاتنية الجالية الفلسطينية في البيرو 4 0 0 0 امريكا اللاتنية الجالية الفلسطينية في تشيلي 1 0 0 0 امريكا اللاتنية الجالية الفلسطينية في البرازيل 5 0 0 3 اوروبا الجالية الفلسطينية في روسيا البيضاء - بيلاروسيا 0 0 1 0 اوروبا الجالية الفلسطينية في النرويج 6 0 0 3 اوروبا الجالية الفلسطينية في الدنمارك 6 0 0 4 اوروبا الجالية الفلسطينية في اوكرانيا 1 0 1 1 اوروبا الجالية الفلسطينية في الجمهورية التركية 11 0 0 1

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بين أبناء جالياتنا حول العالم، إلى 31، وإصابة 697.وفيما يلي إحصائية اعدتها الخارجية حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس "كورونا" بين أبناء جالياتنا حول العالم: