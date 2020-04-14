جودة البيئة: تهريب النفايات الإسرائيلية يعرض ناقلها لعقوبة السجن المؤبد

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رام الله - دنيا الوطن

قالت سلطة جودة البيئة: إن تهريب النفايات الإسرائيلية يعرض ناقلها للمسائلة القانونية، وللعقوبة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة وفق المادة 13 لقانون البيئة رقم (7) لسنة 1999.



وأوضحت سلطة جودة البيئة، أنها تواصل مراقبة المناطق المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في محيط قرى عزون عتمة وعزبة سلمان بهدف منع تهربب النفايات الاسرائيلية إلى أراضينا.



وأشارت سلطة جودة البيئة إلى أن طواقمها عززت من عملها الرقابي خلال فترة حالة الطوارئ، والتي يمكن أن تكون فرصه للمهربين للإضرار بالبيئة الفلسطينية والعبث بمواردها.



وذكرت بأن طواقمها نفذت جولة في تلك المناطق، من خلال مكتب سلطة جودة البيئة في قلقيلية، وبالتعاون مع مجلس محلي قرية عزون عتمة، وأعضاء لجان الطوارئ الذين يقومون بحراسة المناطق الغربية الجنوبية لمحافظة قلقيلية.



وأهابت سلطة جودة البيئة بضرورة الإبلاغ عن أي حالة غير اعتيادية أو مشكوك فيها من خلال التواصل مع طواقمها والأجهزة الأمنية المنتشرة في المحافظات .