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الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن توفير الدعم المالي للوكالة، لتقديم خدماتها الحيوية للاجئين، يشكل ركيزة أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين.

وناقش المشاركون خلال اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، عبر تقنية الفيديو، استراتيجية العمل التي سيتم إطلاقها؛ لحشد الدعم للوكالة، وتلبية احتياجاتها المالية في ظل ما تواجه من ضغوطات مالية متزايدة، فاقمها انتشار فيروس (كورونا)" المستجد.

كما بحثوا التحضيرات، لعقد الحوار الاستراتيجي الوزاري الثاني حول الوكالة، المزمع عقده قريباً عبر تقنية الاتصال المرئي، للتشاور مع الشركاء، حول سبل توفير الدعم السياسي والمالي المستدام لـ (أونروا) خلال العام الجاري وما بعده، ووفق آليات تمويل مالي طويلة الأمد.

وتطرقوا إلى سبل دعم الوكالة، خلال فترة ولايتها التي تم تمديدها إثر التصويت بالأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأكد المشاركون أهمية ترجمة الدعم السياسي دعماً مالياً، لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة ودونما انقطاع، وفق تفويضها الأممي لحين التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية اللاجئين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.

وتحدثوا عن التحديات المالية التي تواجه (أونروا)، وتبعات انتشار فيروس (كورونا)" على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وميزانية الوكالة وبرامجها، مؤكدين أهمية الاستمرار بتلك البرامج، في إطار الجهود الدولية المستهدفة للتعامل مع الفيروس وتبعاته.

وأكد الصفدي، أن التحديات التي تواجه (أونروا) تستدعي تحركاً إقليمياً ودولياً فاعلاً، يتمثل في توفير المخصصات التي تحتاجها لسد العجز في موازنتها، خاصة أن التمويل المتوفر، يكفي لنهاية الشهر المقبل فقط.

وحذر من أن أي خلل في مواجهة الفيروس، نتيجة عدم توفر الإمكانيات المالية التي تحتاجها الوكالة، سيكون له تبعات على الجميع في المنطقة.

وثمن الصفدي الدور المركزي، الذي تقوم به السويد في دعم جهود (أونروا)، لافتاً إلى أن المملكتين شريكتين في هذا الجهد، وتعملان معاً بشكل ممنهج ومؤسسي لإسناد الوكالة.

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