الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس

جنود إسرائيليين - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب المجاورة، شمال القدس المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين.



وأوضحت الوكالة الرسمية (وفا)، أن قوات الاحتلال، تقوم حالياً بإغلاق المحال التجارية، وتفرض حظراً للتجوال، وسط مواجهات مع جنود الاحتلال.