اشتية: مساعدات الأسر الفقيرة قيمتها 137 مليون شيكل

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن وزارة التنمية الاجتماعية، بدأت بصرف مساعدات لـ 116 ألف أسرة (10 آلاف منها لأول مرة)، وهي بقيمة 137 مليون شيكل.



وفي تصريح مقتضب عبر صفحته بموقع (فيسبوك) قال اشتية: إنه من بين الأسر 81 ألف أسرة في قطاع غزة.



يذكر، أنه منذ ساعات الصباح، قامت البنوك في قطاع غزة، بصرف هذه المساعدات، والتي ستمتد على عدة أيام.