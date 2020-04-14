اشتية: مساعدات الأسر الفقيرة قيمتها 137 مليون شيكل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن وزارة التنمية الاجتماعية، بدأت بصرف مساعدات لـ 116 ألف أسرة (10 آلاف منها لأول مرة)، وهي بقيمة 137 مليون شيكل.
وفي تصريح مقتضب عبر صفحته بموقع (فيسبوك) قال اشتية: إنه من بين الأسر 81 ألف أسرة في قطاع غزة.
يذكر، أنه منذ ساعات الصباح، قامت البنوك في قطاع غزة، بصرف هذه المساعدات، والتي ستمتد على عدة أيام.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن وزارة التنمية الاجتماعية، بدأت بصرف مساعدات لـ 116 ألف أسرة (10 آلاف منها لأول مرة)، وهي بقيمة 137 مليون شيكل.
وفي تصريح مقتضب عبر صفحته بموقع (فيسبوك) قال اشتية: إنه من بين الأسر 81 ألف أسرة في قطاع غزة.
يذكر، أنه منذ ساعات الصباح، قامت البنوك في قطاع غزة، بصرف هذه المساعدات، والتي ستمتد على عدة أيام.
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