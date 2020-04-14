دولي

ارتفاع جديد في وفيات الأطباء بفيروس (كورونا) في إيطاليا

ارتفاع جديد في وفيات الأطباء بفيروس (كورونا) في إيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الأطباء، الذين فقدوا حياتهم، جراء انتشار وباء فيروس (كورونا) في إيطاليا.

وأكد الاتحاد الوطني للجراحين، وأطباء الأسنان في نشرة أصدرها اليوم الثلاثاء، أن عدد الضحايا بين الأطباء، ارتفع إلى 112، بزيادة 3 أشخاص عن الرقم المعلن في النشرة السابقة يوم 10 نيسان/ أبريل.

وأوضح، أن الأسماء الجديدة هي لكل من أخصائي العلاج التلطيفي فابيو روبينو، طبيب الأسنان جوفاني ستانياتي، وطبيب القلب جوفاني ديلنيفو.

وكانت صحيفة (الوطن) السورية، أكدت وفاة خمسة أطباء من الجالية السورية في إيطاليا بفيروس (كورونا) إضافة إلى طبيب أردني، وآخر فلسطيني لبناني.

أخبار ذات صلة

الحكومة الإسرائيلية تدرس تكليف (الشاباك) بمهام أخرى

الحكومة الإسرائيلية تدرس تكليف (الشاباك) بمهام أخرى

وفاة زعيم حزب تركي بفيروس (كورونا)

وفاة زعيم حزب تركي بفيروس (كورونا)

تركية بعمر 107 تهزم (كورونا)

تركية بعمر 107 تهزم (كورونا)

&#34;الصحة العالمية&#34;: لم نصل لذروة (كورونا) ولا نتوقع التوصل للقاح قبل سنة

"الصحة العالمية": لم نصل لذروة (كورونا) ولا نتوقع التوصل للقاح قبل سنة

(مكان) تزعم: مختبر لفحص (كورونا) تابع للجيش الإسرائيلي يفحص عينات لسكان غزة

(مكان) تزعم: مختبر لفحص (كورونا) تابع للجيش الإسرائيلي يفحص عينات لسكان غزة

2774 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في روسيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

2774 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في روسيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

البابا فرنسيس يُصلي من أجل النساء

البابا فرنسيس يُصلي من أجل النساء

ليس الصين.. مسؤول أمريكي يُفجّر مفاجأة حول مكان الظهور الأول لفيروس (كورونا)

ليس الصين.. مسؤول أمريكي يُفجّر مفاجأة حول مكان الظهور الأول لفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تدين سماح الاحتلال لجماعات يهودية مصابة بـ&#34;كورونا&#34; بمهاجمة أهداف فلسطينية

"الخارجية" تدين سماح الاحتلال لجماعات يهودية مصابة بـ"كورونا" بمهاجمة أهداف فلسطينية

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهندي

الرئيس عباس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهندي

الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس

الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس

بلدية غزة تُصادر مجموعة مكبرات صوت من باعة متجولين

بلدية غزة تُصادر مجموعة مكبرات صوت من باعة متجولين

المركز الفلسطيني يجدد مطالبته للاحتلال بالإفراج الفوري عن القاصرين والنساء والمرضى وكبار السن

المركز الفلسطيني يجدد مطالبته للاحتلال بالإفراج الفوري عن القاصرين والنساء والمرضى وكبار السن

المطران حنا: الاحتلال يستغل وباء (كورونا) لتمرير مزيد من مشاريعه الاحتلالية بالقدس

المطران حنا: الاحتلال يستغل وباء (كورونا) لتمرير مزيد من مشاريعه الاحتلالية بالقدس

الاحتلال يُمدد اعتقال طالبين من الكتلة الإسلامية وينقل آخرين لسجن (عوفر)

الاحتلال يُمدد اعتقال طالبين من الكتلة الإسلامية وينقل آخرين لسجن (عوفر)

الطواقم الفنية لكهرباء القدس تربط شبكات الضغط العالي بين أريحا ومنطقة العيزرية

الطواقم الفنية لكهرباء القدس تربط شبكات الضغط العالي بين أريحا ومنطقة العيزرية

منوعات

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: &#34;فقدت السيطرة&#34;

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: "فقدت السيطرة"

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

برومو مسلسل &#34;النهاية&#34; للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

برومو مسلسل "النهاية" للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

عربي

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الأردن: تقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا) يشكل ركيزة أساسية للاستقرار

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر

قطر: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الحشد الشعبي يُطلق عملية عسكرية جديدة ضد تنظيم الدولة

الحشد الشعبي يُطلق عملية عسكرية جديدة ضد تنظيم الدولة