ارتفاع جديد في وفيات الأطباء بفيروس (كورونا) في إيطاليا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت حصيلة الأطباء، الذين فقدوا حياتهم، جراء انتشار وباء فيروس (كورونا) في إيطاليا.



وأكد الاتحاد الوطني للجراحين، وأطباء الأسنان في نشرة أصدرها اليوم الثلاثاء، أن عدد الضحايا بين الأطباء، ارتفع إلى 112، بزيادة 3 أشخاص عن الرقم المعلن في النشرة السابقة يوم 10 نيسان/ أبريل.



وأوضح، أن الأسماء الجديدة هي لكل من أخصائي العلاج التلطيفي فابيو روبينو، طبيب الأسنان جوفاني ستانياتي، وطبيب القلب جوفاني ديلنيفو.



وكانت صحيفة (الوطن) السورية، أكدت وفاة خمسة أطباء من الجالية السورية في إيطاليا بفيروس (كورونا) إضافة إلى طبيب أردني، وآخر فلسطيني لبناني.