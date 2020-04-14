المركز الفلسطيني يجدد مطالبته للاحتلال بالإفراج الفوري عن القاصرين والنساء والمرضى وكبار السن

كما ويشدّد المركز على مطالبته للسلطات الإسرائيلية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الجدية والفورية- والتي لم تعد تحتمل مزيداً من المماطلة والتأخير، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي الملائمَـيْن للمعتقلين، وضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وبالأخص المرضى وكبار السن والنساء والأطفال. ويؤكد المركز على تحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين.



وقد جاء ذلك كلّه في سياق استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمّد بحق المعتقلين الفلسطينيين، فبالرغم من اعتراف المحكمة في قراراها بخطورة هذا الفيروس الفتّاك وبأن معدل الوفيات من المصابين فيه أعلى بشكل ملحوظ بين الفئات الأكثر عرضة للخطر من كبار السن والمرضى ذوي الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والضغط والسكري، إلا إن المحكمة قد تجاهلت في قرارها ضرورة القيام باتخاذ أية إجراءات جديّة من أجل حماية أرواح هذه الفئات من هذا الفيروس الفتّاك، بما في ذلك ضرورة الإفراج الفوري عنهم.وعليه، فإنّ السلطات الإسرائيلية لا زالت تتقاعس عن القيام بالإجراءات الاحترازية العاجلة الجدّية من أجل حماية أرواح المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وذلك بالرغم من الخطر الحقيقي والجدّي الذي يهدد حياة الآلاف منهم.إن المركز يؤكد على عدم امتثال سلطات الاحتلال لالتزاماتها تجاه المعتقلين الفلسطينيين وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.