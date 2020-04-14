دولي

وفاة زعيم حزب تركي بفيروس (كورونا)

وفاة زعيم حزب تركي بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
توفي زعيم حزب (تركيا المستقلة) حيدر باش، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس (كورونا).

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه بوفاة باش، وقال بتغريدته عبر صفحته على (تويتر): "أسأل الله الرحمة للسيد باش، ولكل مواطنينا، الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء، وأقدم تعازي لكل أقربائهم، وأرجو من الله، أن يجعل مثواهم الجنة".

يشار إلى أن آخر إحصائية تركية، أفادت بارتفاع عدد وفيات (كورونا) إلى 1296 بعد تسجيل 98 وفاة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 61 ألفاً و49، إثر تسجيل 4093 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 3 آلاف و957.

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