شؤون فلسطينية

حماس: الفصائل الفلسطينية داهمت أوكاراً للمخدرات في مخيم (برج البراجنة)

حماس: الفصائل الفلسطينية داهمت أوكاراً للمخدرات في مخيم (برج البراجنة)
مخيم برج البراجنة
رام الله - دنيا الوطن
ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفته بـ"الجهد الجبار" للفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية بمخيم (برج البراجنة) للاجئين الفلسطينيين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بتوقيف عدد من تجار المخدرات، وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية، مؤكدة على استمرار الحملة، حتى إنهاء هذه الظاهرة.

وقال ممثل الحركة في لبنان، أحمد عبد الهادي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن توقيف تجار المخدرات، جاء نتيجة جهد جماعي ومشترك، قامت به الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، مدعومة من القوى العسكرية والأمنية التابعة لها، مشيراً إلى أن العملية
 أظهرت "مسؤولية عالية وجدية كبيرة وجهداً فلسطينياً جبّاراً لإتمام هذه العملية".

وأكد عبد الهادي، أن هذه الخطوة، جاءت أيضاً ضمن حملة كبيرة بدأتها الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية على ظاهرة المخدّرات ترويجاً وتعاطياً وبيعاً، مشدداً على أن ذلك "يعني العمل على استكمال الخطوات في الأيام المقبلة".

وأوضح أن توقيف تجار المخدرات "لاقى ارتياحاً كبيراً من قبل أهالي المخيم، الذين لطالما طالبوا بإنهاء ظاهرة المخدرات، لما لها من أضرارٍ ونتائج كارثية على المجتمع"، مبيناً أن العملية جاءت بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة، وخصوصاً الجيش اللبناني ومخابراته، وبالتنسيق أيضاً مع عدد من الأحزاب اللبنانية.

ووعدت حماس أهالي المخيم "بالاستمرار في دعم جهود الفصائل واحتضانها، لاستكمال عملية إنهاء ظاهرة المخدّرات بشكل كامل".

وكانت قوة من الفصائل الفلسطينية، والقوى الإسلامية، وحركة (أنصار الله)، داهمت مجموعة من أوكار المخدرات في مخيم "برج البراجنة"، بالتنسيق مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

أخبار ذات صلة

اشتية: مساعدات الأسر الفقيرة قيمتها 137 مليون شيكل

اشتية: مساعدات الأسر الفقيرة قيمتها 137 مليون شيكل

الهباش يُصدر قراراً جديداً بخصوص عمل المحاكم الشرعية

الهباش يُصدر قراراً جديداً بخصوص عمل المحاكم الشرعية

المركز الفلسطيني يجدد مطالبته للاحتلال بالإفراج الفوري عن القاصرين والنساء والمرضى وكبار السن

المركز الفلسطيني يجدد مطالبته للاحتلال بالإفراج الفوري عن القاصرين والنساء والمرضى وكبار السن

المطران حنا: الاحتلال يستغل وباء (كورونا) لتمرير مزيد من مشاريعه الاحتلالية بالقدس

المطران حنا: الاحتلال يستغل وباء (كورونا) لتمرير مزيد من مشاريعه الاحتلالية بالقدس

الاحتلال يُمدد اعتقال طالبين من الكتلة الإسلامية وينقل آخرين لسجن (عوفر)

الاحتلال يُمدد اعتقال طالبين من الكتلة الإسلامية وينقل آخرين لسجن (عوفر)

الطواقم الفنية لكهرباء القدس تربط شبكات الضغط العالي بين أريحا ومنطقة العيزرية

الطواقم الفنية لكهرباء القدس تربط شبكات الضغط العالي بين أريحا ومنطقة العيزرية

وزير العدل: إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن الرعاية الصحية للفلسطينيين

وزير العدل: إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن الرعاية الصحية للفلسطينيين

شاهد بالصور: &#34;بوليتكنك فلسطين&#34; تدشن نظام عزل صحي متنقل

شاهد بالصور: "بوليتكنك فلسطين" تدشن نظام عزل صحي متنقل

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني يجدد مطالبته للاحتلال بالإفراج الفوري عن القاصرين والنساء والمرضى وكبار السن

المركز الفلسطيني يجدد مطالبته للاحتلال بالإفراج الفوري عن القاصرين والنساء والمرضى وكبار السن

المطران حنا: الاحتلال يستغل وباء (كورونا) لتمرير مزيد من مشاريعه الاحتلالية بالقدس

المطران حنا: الاحتلال يستغل وباء (كورونا) لتمرير مزيد من مشاريعه الاحتلالية بالقدس

الاحتلال يُمدد اعتقال طالبين من الكتلة الإسلامية وينقل آخرين لسجن (عوفر)

الاحتلال يُمدد اعتقال طالبين من الكتلة الإسلامية وينقل آخرين لسجن (عوفر)

الطواقم الفنية لكهرباء القدس تربط شبكات الضغط العالي بين أريحا ومنطقة العيزرية

الطواقم الفنية لكهرباء القدس تربط شبكات الضغط العالي بين أريحا ومنطقة العيزرية

وزير العدل: إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن الرعاية الصحية للفلسطينيين

وزير العدل: إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن الرعاية الصحية للفلسطينيين

شاهد بالصور: &#34;بوليتكنك فلسطين&#34; تدشن نظام عزل صحي متنقل

شاهد بالصور: "بوليتكنك فلسطين" تدشن نظام عزل صحي متنقل

&#34;الديمقراطية&#34; تُحمل الاحتلال مسؤولية انتشار (كورونا) بالقدس وتدعو المجتمع الدولي للتدخل فوراً

"الديمقراطية" تُحمل الاحتلال مسؤولية انتشار (كورونا) بالقدس وتدعو المجتمع الدولي للتدخل فوراً

الدراسات العليا بـ&#34;القدس المفتوحة&#34; تحقق نجاحاً كبيراً في تطبيق التعليم الإلكتروني والامتحانات

الدراسات العليا بـ"القدس المفتوحة" تحقق نجاحاً كبيراً في تطبيق التعليم الإلكتروني والامتحانات

منوعات

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: &#34;فقدت السيطرة&#34;

بعد الصمت رسالة من زوجة قصي خولي تثير التساؤلات: "فقدت السيطرة"

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شاهد: ممثلة خليجية تحلق شعرها بالكامل وتتهم بالجنون

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

شيريهان تحتفل بميلاد ضرتها على طريقتها الخاصة

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة عالمية

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟

برومو مسلسل &#34;النهاية&#34; للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

برومو مسلسل "النهاية" للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

وائل كفوري يهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة على طريقته

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

في هذه الحالة تفكّر يارا بالإعتزال.. ولهذا السبب لن تقيم حفل زواج

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

رغم الكورونا.. ماغي بو غصن تنافس في شهر رمضان

عربي

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر

الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر

قطر: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الحشد الشعبي يُطلق عملية عسكرية جديدة ضد تنظيم الدولة

الحشد الشعبي يُطلق عملية عسكرية جديدة ضد تنظيم الدولة

تسجيل ست حالات شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في عُمان

تسجيل ست حالات شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في عُمان