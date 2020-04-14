حماس: الفصائل الفلسطينية داهمت أوكاراً للمخدرات في مخيم (برج البراجنة)

أظهرت "مسؤولية عالية وجدية كبيرة وجهداً فلسطينياً جبّاراً لإتمام هذه العملية".



وأكد عبد الهادي، أن هذه الخطوة، جاءت أيضاً ضمن حملة كبيرة بدأتها الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية على ظاهرة المخدّرات ترويجاً وتعاطياً وبيعاً، مشدداً على أن ذلك "يعني العمل على استكمال الخطوات في الأيام المقبلة".



وأوضح أن توقيف تجار المخدرات "لاقى ارتياحاً كبيراً من قبل أهالي المخيم، الذين لطالما طالبوا بإنهاء ظاهرة المخدرات، لما لها من أضرارٍ ونتائج كارثية على المجتمع"، مبيناً أن العملية جاءت بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة، وخصوصاً الجيش اللبناني ومخابراته، وبالتنسيق أيضاً مع عدد من الأحزاب اللبنانية.



ووعدت حماس أهالي المخيم "بالاستمرار في دعم جهود الفصائل واحتضانها، لاستكمال عملية إنهاء ظاهرة المخدّرات بشكل كامل".



وكانت قوة من الفصائل الفلسطينية، والقوى الإسلامية، وحركة (أنصار الله)، داهمت مجموعة من أوكار المخدرات في مخيم "برج البراجنة"، بالتنسيق مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية.



رام الله - دنيا الوطنثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفته بـ"الجهد الجبار" للفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية بمخيم (برج البراجنة) للاجئين الفلسطينيين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بتوقيف عدد من تجار المخدرات، وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية، مؤكدة على استمرار الحملة، حتى إنهاء هذه الظاهرة.وقال ممثل الحركة في لبنان، أحمد عبد الهادي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن توقيف تجار المخدرات، جاء نتيجة جهد جماعي ومشترك، قامت به الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، مدعومة من القوى العسكرية والأمنية التابعة لها، مشيراً إلى أن العملية