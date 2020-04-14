شؤون فلسطينية

الاحتلال يُمدد اعتقال طالبين من الكتلة الإسلامية وينقل آخرين لسجن (عوفر)

الاحتلال يُمدد اعتقال طالبين من الكتلة الإسلامية وينقل آخرين لسجن (عوفر)
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال العشرات من أبناء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الاحتلال مدد اعتقال الطالبين في جامعة بيرزيت، عبد الرحمن حمدان، وباسل فليان، لمدة سبعة أيام في مركز تحقيق (المسكوبية)، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

والطالب الأسير باسل فليان، من رام الله اعتقل في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، أما الطالب بكلية التجارة، عبد الرحمن حمدان، من رام الله، فاعتقله الاحتلال للمرة الرابعة في 25 من شباط/فبراير الماضي.

كما نقل الاحتلال الطالبين من الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، صابر مهرة، وريان خريوش إلى سجن (عوفر) بعد انتهاء التحقيق معهما في مركز (المسكوبية).

واعتقل مهرة وخريوش في السادس من آذار/ مارس الماضي ضمن حملة، استهدفت طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، عقب اقتحام سكنهم الجامعي، وطالت 11 طالباً، وهم: أحمد فرح سكرتير لجنة العلاقات العامة في مجلس الطلبة، ومحمد ناصر عضو مؤتمر مجلس الطلبة، والطلاب: بركات رائد، وأسيد القدومي، ويزيد كمال، وأحمد أبو يوسف، ومحمد ثوابتة، ومحمد جاب، ويوسف دراغمة.

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