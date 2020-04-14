شؤون فلسطينية

الطواقم الفنية لكهرباء القدس تربط شبكات الضغط العالي بين أريحا ومنطقة العيزرية

الطواقم الفنية لكهرباء القدس تربط شبكات الضغط العالي بين أريحا ومنطقة العيزرية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت الطواقم الفنية والهندسية العاملة في شركة كهرباء
محافظة القدس، من الانتهاء من مشروع ربط شبكات الضغط العالي ما بين مدينة أريحا إلى العيزرية شرق مدينة القدس، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية للشركة، وموثوقية التيار الكهربائي في تلك المناطق.

وأشار مساعد المدير العام للشؤون الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس المهندس منصور نصار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الفرق الفنية والهندسية عملت على إنجاز ربط خطوط شبكات الضغط العالي ما بين أريحا إلى بلدة العيزرية في ظروف قاسية وصعبة، لاسيما أن المنطقة التي عملوا بها لا تصلها الآليات والروافع كونها منطقة جبلية، ما تتطلب العمل بطرق تقليدية.

وأضاف نصار، أن ربط شبكات الضغط العالي من إريحا إلى بلدة العيزرية يهدف إلى معالجة المشاكل الكهربائية التي عانت منها المنطقة خلال فصل الشتاء المنصرم بسبب نقص الطاقة الموردة في منطقة القدس من الجانب الإسرائيلي، خاصة وأن شبكة الضغط العالي في أريحا لا يوجد عليها أحمال كهربائية عالية في فصل الشتاء، الأمر الذي يسهل عملية استغلال الفائض الكهربائي في تزويد تغذية منطقة العيزرية خلال فصل الشتاء القادم لتقليل الانقطاعات الكهربائية.

وأوضح نصار، أن العمل جار على قدم وساق لإنشاء محطة تحويل 33/11 ك.ف، وبقدرة 5 كيلو اط لتعزيز قدرتها الكهربائية، وتحسين الخدمات الكهربائية والحد من الانقطاعات الكهربائية لمنطقة العيزرية والمناطق المحيطة بها، وذلك ضمن
المشاريع التطويرية للشبكة، بما يحقق ربط حلقي ما بين الخطوط وخصوصاً ما بين مدينتي أريحا والعيزرية، مبينا أنه من المتوقع تشغيل المحطة نهاية الأسبوع القادم.

وأشاد نصار بالطواقم الفنية والهندسية التي عملت في ظروف استثنائية وصعبة وبطرق تقليدية، وتحملوا المشاق والصعاب والمخاطرة في ظل انتشار وباء (كورونا) لإنجاز هذا المشروع الحيوي والهام لأبناء شعبنا.


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