الغواصة الألمانية (S 43) في طريقها إلى مصر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الجيش المصري، أن غواصة (S 43) الجديدة، غادرت ألمانيا باتجاه مصر؛ تمهيدا لانضمامها للقوات البحرية المصرية.



وقالت (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية): "غادرت الغواصة (S 43) من دولة ألمانيا، وذلك بعد إتمام استلامها، وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها، وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن".



وكان الجيش المصري، أعلن تسلمه يوم الخميس الماضي، الغواصة الجديدة من ميناء كيل الألماني، وهي الغواصة الثالثة من طراز (209/1400) التي تتسلمها مصر.