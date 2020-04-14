وزير العدل: إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن الرعاية الصحية للفلسطينيين



وشدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، على أن الاحتلال، يرتكب جريمة في القدس، بتمييزه في تقديم الرعاية الصحية ما بين المقدسيين والإسرائيليين.





كما شدد الشلالدة على أنه ستتم إثارة الإهمال الطبي المتعمد لسلطات الاحتلال، بحق المقدسيين على المستوى الدولي؛ لوضعه أمام مسؤولياته، وتحديداً المؤسسات الإنسانية، خاصة الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمتي الصحة العالمية، والعمل.





وأكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، من إهمال طبي متعمد، بعدم تقديم الرعاية الصحية للمقدسيين، يرقى لمستوى جريمة حرب.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العدل، د. محمد الشلالدة، أن الحق بالصحة مكفول بالقانون الدولي، مشدداً بالسياق على أن سلطات الاحتلال، تتحمل المسؤولية كاملة عن الرعاية الصحية للفلسطينيين، كونها القوة القائمة بالاحتلال، وفقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة، خاصة في القدس.