قطر: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا(، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3428.



وقالت الوزارة: إنها لم تسجل أي حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر على 7.



وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل 39 حالة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 373.