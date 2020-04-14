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الحشد الشعبي يُطلق عملية عسكرية جديدة ضد تنظيم الدولة

الحشد الشعبي يُطلق عملية عسكرية جديدة ضد تنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
أطلق الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية في محافظة الأنبار غربي البلاد، ضد عناصر تنظيم الدولة.

وأكد نائب قائد عمليات الأنبار للحشد، أحمد نصر الله، أن "العملية بدأت من منطقة وادي سد الغري، لتصل باتجاه المناطق القريبة المهمة، التي تكون لها ميزة بصعوبة التحرك والتنقل داخل هذه الوديان، بسبب وعورة المرتفعات، وكذلك الأرض الحجرية التي يسهل الاختباء داخلها، ويصعب التنقل في هذه المنطقة"، وفق قناة (روسيا اليوم).

وقال نصر الله: إن "من هذه الوديان، وادي الغري، ووادي العوجة ووادي الملصي، الذي يعتبر من أكبر الأودية في هذه المنطقة بعد وادي حوران، وعورة الأرض، وكذلك صعوبة الاختباء، وجعلها معسكرات، ومناطق تجمهر عناصر التنظيم، ومن يخرجون عن القانون في هذه المنطقة".

وأشار إلى أنه تم التحرك من خلال هذه الوديان، واجتياز هذه المنطقة، وتم العثور على أحد المطلوبين، وكذلك العثور على أسلحة وأعتدة، وبعض الأسلحة التي تستخدم للدلالة، ومنها مسدس التنوير، وتمت مصادرتها.

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