سوريا تُحذّر من غسيل الأموال بـ (الكلور)

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رام الله - دنيا الوطن

دعا مصرف سوريا المركزي مواطنينه، لعدم الإفراط في استخدام المواد المعقمة على الأوراق النقدية "تجنباً لتشويهها".



وأكدت إدارة المصرف في تعميم نشرته وكالة (سانا)، أنه لوحظ مؤخراً استلام أوراق نقدية مشوهة في المصرف، بهدف استبدالها بأخرى جديدة، وأوضحت، أن تلك الأوراق تعرضت لمواد معقمة و"بكميات كبيرة" مثل الكلور والكحول، وهو ما أدى إلى تشويهها.



ودعا المصرف المواطنين، للتأكد من أصالة الورقة النقدية عبر مطابقة أكثر من ميزة من المزايا الأمنية، مشيراً إلى أنه يقوم بتعقيم الأوراق النقدية التي ترد إليه، كما يضخ أخرى جديدة.