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علي جمعة: شبكات الجيل الثالث سبب انتشار (كورونا)

علي جمعة: شبكات الجيل الثالث سبب انتشار (كورونا)
الشيخ علي جمعة
رام الله - دنيا الوطن
أثارت تصريحات مفتي مصر السابق علي جمعة، حول ارتباط انتشار فيروس كورونا بتكنولوجيا الجيل الخامس، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة بعد نفي منظمة الصحة العالمية، صحة هذه النظرية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة.

وقال الشيخ علي جمعة، مفتي مصر السابق، وفق ما نقلت صحيفة (المصري اليوم): إن "إطلاق آلاف الأقمار الصناعية لبدء العمل في شبكات الجيل الخامس قد هيأ الأجواء لتفشي الفيروس لأنه غيّر من كهرومغناطيسية الأرض".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الفيروسات "لا تستطيع الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة"، كما أضافت أن "فيروس (كوفيد 19) ينتشر في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة".

منصة "فتبينوا" والتي تعمل على مكافحة الأخبار الكاذبة، ردت على ادعاءات مفتي مصر السابق، مستشهدة بأن "تقنيات الاتصالات المحمولة لا تستخدم الأقمار الصناعية في نقل البيانات أصلا، بل تستخدم كابلات الألياف الضوئية لأنها أكثر كفاءةً وأعلى سرعةً وأقل تكلفةً".

وأكدت أن "عدد الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض لا يتجاوز 2500 قمر بمختلف استخداماتها"، وهو ما يتعارض مع ما قاله جمعة.

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