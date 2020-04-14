الدراسات العليا بـ"القدس المفتوحة" تحقق نجاحاً كبيراً في تطبيق التعليم الإلكتروني والامتحانات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة عن تحقيق نجاح كبير في تطبيق التعليم الإلكتروني والامتحانات العامة، ووصلت نسبة النجاح إلى 97%.



وقال عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي أ. د. حسني عوض، إنه "للأسبوع الخامس على التوالي في ظل حالة الطوارئ، تنتظم الدراسة في الدراسات العليا باستخدام تقنيات التعليم الإلكتروني المختلفة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من أ. د. رئيس الجامعة يونس عمرو والدائرة الأكاديمية ومركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز التعليم المفتوح، حيث تم عقد (76) محاضرة في التخصصات المختلفة حتى الآن، تميزت بنسبة حضور تزيد عن 97%، وهي نسبة مماثلة للحضور في الوضع الطبيعي وتزيد".



وأوضح وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المحاضرات عبر تقنية الصفوف الافتراضية في الدراسات العليا تميزت بالتفاعل النشط وتنوع الأنشطة وأساليب التعلم التي تحاكي مهارات التفكير العليا، حيث سعت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بالتعاون مع الطواقم الفنية بإصدار التوجيهات لأعضاء هيئة التدريس بالتركيز على محتوى المحاضرة الرقمي وإغنائها بالمؤثرات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية، واستخدام أساليب الحوار والمناقشة والعصف الذهني؛ لإتاحة الفرصة لأقصى درجة من تفاعل الطلبة مع المحاضرة وتحقيق أهداف العملية التعليمية.



وأوضح عوض، أن التعليم الإلكتروني باستخدام تقنية الصفوف الافتراضية أتاح الفرصة لتوظيف أسلوب استضافة الخبراء في المواضيع المهمة في المحاضرات، والذي قد لا يكون متاحاً حتى في الظروف العادية في فلسطين، فقد تمت استضافة البروفسور أحمد أبو أسعد من الأردن الشقيق، وهو من أعلام الإرشاد النفسي في العالم العربي، في إحدى محاضرات مساق الإرشاد المدرسي في تخصص ماجستير الإرشاد النفسي والتربوي، وكان لمداخلته المتخصصة الأثر البالغ في نفوس الطلبة وإثراء عملية التعلم.



وأكد أن تسجيل المحاضرات وإتاحة الفرصة للطلبة لإعادة مشاهدتها والاستماع إليها مراراً وتكراراً ميزة أخرى للتعليم الإلكتروني، حرصت جامعة القدس المفتوحة وكادرها الفني على توفيرها أولاً بأول، حيث يتم توزيع تسجيلات المحاضرات في اليوم التالي لعقدها، الأمر الذي يسهم في تثبيت المعلومات في أذهان الطلبة.



أما بخصوص الامتحانات، فقال عوض "اعتمدت القدس المفتوحة بقرار من مجلس الدراسات العليا وموافقة أ. د. رئيس الجامعة، نمط "امتحان الكتاب المفتوح" (Open Book Exam) للدراسات العليا، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير تم عقد خمسة عشر امتحاناً، حيث كانت نسبة الالتزام بتأدية الامتحان حتى الآن 100%. ومن أجل إنجاح التجربة، أعدت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي التعليمات الخاصة بإعداد هذا النمط من الامتحان وفق المعايير العالمية، كما أعدت كذلك تعليمات وإرشادات خاصة بالطلبة حول آلية التعامل مع الامتحان، وقد تم استخدام وسائل الاتصال والتواصل المتاحة لتهيئة الطلبة والاستعداد للامتحانات، بينما تم اعتماد البريد الإلكتروني الرسمي للجامعة لإرسال وتسليم الامتحان في الوقت المحدد".



وعبر الطلبة عن رضاهم عن هذه التجربة، مطالبين إدارة الجامعة باستمرارها حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، وقد ساعد في تحقيق هذا النجاح الكبير تطور البنية التحتية الرقمية لجامعة القدس المفتوحة وتراكم الخبرة للطواقم الفنية والأكاديمية في التعليم الإلكتروني منذ عام 2008م.



وهنا قال الطالب علاء الدين محمد خليل أبو بكر، من تخصص ماجستير الإرشاد النفسي والتربوي والموظف في وزارة التربية والتعليم، إن "تجربة التعليم الإلكتروني في ظل الأزمة الراهنة كانت فعالة بشكل كبير رغم أنها تجربة جديدة وأدت الغرض وحافظت على استمرار العملية التعليمية بشكل كبير".



من جانبها، عبرت الطالبة مروة سعيد فرح، من تخصص ماجستير قيادة وإدارة استراتيجية، عن سعادتها وفخرها بنظام التعليم الإلكتروني غير التقليدي، ونوهت وقالت إنها اجتازت برنامج البكالوريوس أيضاً من الجامعة ذاتها "تخصص تنمية المجتمع المحلي"، وأن التعليم الإلكتروني في الوقت الراهن مهم جداً "يُتيح لنا العودة لحضور المحاضرات الإلكترونية وقتما شئنا، وهذه الفكرة الرائدة لجامعتنا في هذا الوطن تعكس التقدم المعرفي في هذا المجال، لكنه لا يغني بشكل كامل عن اللقاءات الوجاهية؛ لأن البحث العلمي بحاجة إلى كثير من اللقاءات الوجاهية"، كم أشادت بجهود الكوادر الأكاديمية والفنية الحثيثة بمتابعة أي إشكاليات لدى الطلبة وتقديم الحلول الفورية لها، واهتمام الجامعة بكافة آراء الطلبة البناءة، ما يعزز انتماءهم لهذه الثقافة التشاركية البناءة.



إلى ذلك، قال مهند شفيق سلمان، من برنامج ماجستير الإدارة والإشراف التربوي، إن التعليم الإلكتروني الذي قامت به جامعة القدس المفتوحة - كلية الدراسات العليا، فاق المتوقع، حيث "الجودة والتواصل والحوار عبر برامجهم المتطورة، والتزام الطلبة وتفاعلهم، وتقديمهم للعروض ومشاركتهم الفاعلة سجل نجاحاً باهراً ولبى احتياجات وطموح الطلبة في إكمال مسيرتهم التعليمية، لا بل أصبحنا نتطلع الى ان يكون التعليم الإلكتروني في الجامعة نهجاً مستقبلياً في الظروف العادية. ولا أنسى أن أشكر طواقم الجامعة الفنية والإدارية الرائعين الذين سهروا وتعبوا وواصلوا الليل بالنهار لتذليل الصعوبات وإنجاح البرنامج، وعلى رأسهم العميد أ. د. حسني عوض والأساتذة الرائعون".



من جانبها، قالت تمام كامل محمود حرز الله، من تخصص إدارة وسياسات عامة، إنه "في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا فإن التعليم الإلكتروني يزيد من فرص الاتصال بين الطلاب ومعلميهم، ويوفر شرح المادة وإعطاء الطالب فرصة لوجهة نظره بكل سهولة ومرونة، وكوني أماً وموظفة فإنني أرغب جداً بأن تكون اللقاءات إلكترونياً حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، ما يسهل علينا وعلى عائلتنا عبء ساعات الدوام الطويلة في حرم الجامعة، واختصاراً لمسافات طويلة يقطعها الطلبة من كل المحافظات الوطن، لتأتي اللقاءات الإلكترونية فتسهل عليهم عبء السفر".



إلى ذلك، قالت الطالبة فلسطين إبراهيم جبريني، من تخصص الإرشاد النفسي والتربوي، إن "عملية التعليم الإلكتروني أو التعليم المدمج يعتبر وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات، ويجمع كل الأشكال الإلكترونية للتعليم والتعلم، حيث تستخدم أحدث الطرق في مجالات التعليم إذ قامت جامعة القدس المفتوحة - كلية الدراسات العليا بخطوة سباقة لاستغلال الظرف الراهن لتصب في مصلحة المسيرة التعليمية واستمراريتها على جميع الأصعدة، مستخدمة كل الإمكانات المتاحة من أجل الرقي بأعلى المستويات باستخدامها التقييم والتقويم المستمر على غرار بعض الجامعات التي اكتفت بدرجة 50 - راسب .. ناجح، إلا أن كلية الدراسات العليا وعلى رأسها عميد الجامعة أ. د. حسني عوض، وعميد شؤون الطلبة أ. د. محمد شاهين وسائر طاقم الهيئة التدريسية، قاموا بتقديم جميع الإمكانات المتاحة لتسيير العملية التعليمية والمحافظة على عراقة الجامعة وما يصب في خدمة الطالب من حيث الأبحاث المطلوبة والامتحانات الموضوعية عالية المستوى.. وفي ظل انتشار وباء فيروس كورونا - كوفيد 19، استطاعت الجامعة التغلب على جميع هذه الظروف لتبقى محافظة على مستواها العالي ولتبقى جامعة الوطن الأولى.