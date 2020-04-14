هزة أرضية تضرب سوريا ولبنان وفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأفاد المركز الوطني للرصد الزلزالي في دمشق، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بلغت قوتها 3.3 درجة على مقياس ريختر.ونشر المركز الوطني للرصد الزلزالي في سوريا على صفحته في "فيسبوك" بيانا، أعلن فيه تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر، وعلى عمق 11 كم.وبحسب المركز فقد تم تسجيل الهزة الأرضية حوالي الساعة 00:53 بتوقيت دمشق، على بعد يقدر بحوالي 115 كم غرب مدينة دمشق، و31 كم شمال غربي مدينة بيروت.ونشر المركز صورة توضح مركز الزلزال، الذي يظهر في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من سواحل مدينة بيروت.وبحسب الصورة، غطت دائرة الزلزال الأولى مناطق من سوريا ولبنان وفلسطين.وشهدت المنطقة (حوض المتوسط) عدة هزات زلزالية، كان آخرها في الثالث من الشهر الجاري، حيث أعلن المركز الوطني السوري للرصد الزلزالي، عن حدوث هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية على بعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.