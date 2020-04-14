نادي الأسير يحذر من خطر يتهدد الأسرى جراء مخالطة المحرر صرصور

أسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

حذر رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، من خطر يتهدد الأسرى

جراء مخالطة الأسير المحرر، نور الدين صرصور، المصاب بفيروس (كورونا) لـ 37 أسيراً داخل المعتقلات في ظل استمرار حكومة الاحتلال، وإدارة سجونها في التعتيم المعلوماتي، حول أوضاع الأسرى الصحية.



وأعلن فارس في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، عن عقد مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الأسير عند الساعة 11 من ظهر يوم الخميس المقبل؛ لتحديد شكل الفعاليات التي ستنظمها هيئة شؤون الأسرى، والمحررين ونادي الأسير، ومؤسسات حقوقية أخرى، إحياءً ليوم الأسير، الذي يصادف 17 من الشهر الجاري.



ونوه رئيس نادي الأسير، إلى احتمالية تنظيم فعالية رمزية، بعدد ضئيل جداً من المواطنين، وبشكل متباعد، دعماً للأسرى للمطالبة

بإنقاذهم؛ لاسيما في ظل المخاوف من انتشار فيروس (كورونا) بينهم.