الجعبري: جميع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بالخليل من العمال



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: أن هناك مخالطين للعاملين، اللذين أعلن عنهما أمس، ولكن في نطاق ضيق، مشيراً إلى أنه يجري متابعة المخالطين، وتتبعهم من اللجان الطبية المختصة.



واعتبر الجعبري، قرار رئيس الوزراء السماح لبعض المصانع بالعمل، بأنه يأتي ضمن الاحتياج الحقيقي في هذه المرحلة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ القرار، بفتح بعض المصانع بعد اعتمادها من وزارتي الصحة والاقتصاد.

رام الله - دنيا الوطنقال نائب محافظ الخليل، رفيق الجعبري، إن جميع الحالات التي سجلت إصابتها بفيروس (كورونا) في المحافظة، هي من العمال، ويتم السيطرة عليها من خلال البروتوكولات الصحية المتبعة.