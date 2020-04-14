الرجوب: سيتم إصدار قرار بشأن المنشآت التي يمكن عودتها للعمل بجنين



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار، سيتخذ خلال الـ 24 ساعة القادمة، بهدف تسهيل حياة المواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وسيتم ضمن شروط معينة من السلامة العامة، وعدد أدنى من العمال، وسيشمل هذا القرار عمال عدد من المهن كالحدادة والميكانيك

ومصلحي الإطارات.





ونوه محافظ جنين إلى أن المحافظة، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، من أجهزة أمنية ولجان طوارئ، مستمرة باتخاء التدابير الوقائية اللازمة؛ لمنع انتشار الفيروس بين أبناء المحافظة، مشيراً إلى أن الإصابة الأخيرة، التي أعلن عنها ثبت أنها لم تخالط أحداً.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، عن عقد اجتماع في المحافظة ظهر اليوم، يضم ممثلين عن المؤسسة الأمنية والغرفة التجارية ومديرية الصحة، لاتخاذ قرار بشأن تحديد المنشآت الصناعية والفردية، التي يمكن عودتها للعمل، ومن سيسمح له بالعودة للعمل فيها أو لا.