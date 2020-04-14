حميد: سيتم تشغيل بعض المصانع والمحال في بيت لحم بتنسيب من "الاقتصاد"



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض المصانع، لم تتوقف منذ اليوم الأول لظهور الإصابات في بيت لحم، لاسيما مصنع كبير للأدوية ومصانع لمواد التنظيف، مشيداً بالنجاح الذي حققته محافظة بيت

لحم في مواجهة فيروس (كورونا).



واعتبر محافظ بيت لحم، أن هناك تحدياً كبيراً تواجهه بيت لحم يتمثل بإحاطتها بعدد كبير من المستوطنات المقامة فوق أراضي المواطنين، مشيراً إلى أنه يجري متابعة عودة العمال من خلال لجان الطوارئ، والأجهزة الأمنية والطواقم الطبية، مؤكداً أن معظم العمال ملتزمون بالحجر المنزلي، وإجراءات وزارة الصحة.

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد: إنه سيتم تشغيل بعض المصانع والمحال خلال الفترة المقبلة، بعد أن تقوم وزارة الاقتصاد، بتنسيب المصانع أو الشركات التي تتوفر فيها الشروط الصحية، وشروط السلامة العامة.