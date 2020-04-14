كميل: سلفيت جاهزة لتنفيذ قرار فتح بعض المحال التجارية يوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، جاهزية المحافظة؛ لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، د. محمد اشتيه، بفتح بعض المحال التجارية
يوم الجمعة، بعد إعطائها الإذن بالعمل، بهدف البدء تدريجياً بتحريك عجلة الاقتصاد.
وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن لجنة قامت منذ نحو أسبوع بتدارس الموضوع ووضعت السيناريوهات، حول إجراءات التشغيل
أكد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، جاهزية المحافظة؛ لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، د. محمد اشتيه، بفتح بعض المحال التجارية
يوم الجمعة، بعد إعطائها الإذن بالعمل، بهدف البدء تدريجياً بتحريك عجلة الاقتصاد.
وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن لجنة قامت منذ نحو أسبوع بتدارس الموضوع ووضعت السيناريوهات، حول إجراءات التشغيل
التدريجي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية.
وشدد محافظ سلفيت، على ضرورة الاستمرار بالإجراءات الصارمة في المحافظة، حفاظاً على سلامة المواطنين.
وشدد محافظ سلفيت، على ضرورة الاستمرار بالإجراءات الصارمة في المحافظة، حفاظاً على سلامة المواطنين.
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