كميل: سلفيت جاهزة لتنفيذ قرار فتح بعض المحال التجارية يوم الجمعة



وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن لجنة قامت منذ نحو أسبوع بتدارس الموضوع ووضعت السيناريوهات، حول إجراءات التشغيل

التدريجي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية.



وشدد محافظ سلفيت، على ضرورة الاستمرار بالإجراءات الصارمة في المحافظة، حفاظاً على سلامة المواطنين.



رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، جاهزية المحافظة؛ لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، د. محمد اشتيه، بفتح بعض المحال التجاريةيوم الجمعة، بعد إعطائها الإذن بالعمل، بهدف البدء تدريجياً بتحريك عجلة الاقتصاد.