إغلاق 65 محلاً تجارياً وضبط 15 مركبة لمخالفتها إجراءات الطوارئ بالخليل

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "بأنه وخلال متابعة جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية، لعملية سير تطبيق إجراءات الطوارئ، والحد من الحركة، فقد تم إغلاق 65 محلاً تجارياً، وضبط 15 مركبة لمخالفتها إجراءات الطوارئ، بمحافظة الخليل" .





وأضافت بأنه تم إغلاق المحال المخالفة، وضبط المركبات إدارياً من قبل شرطة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حسب الأصول.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم 65 محلاً تجارياً، وضبطت 15 مركبة، لمخالفتها إجراءات الطوارئ، بمناطق مختلفة من محافظة الخليل.