دولي

"الصحة العالمية": لم نصل لذروة (كورونا) ولا نتوقع التوصل للقاح قبل سنة

"الصحة العالمية": لم نصل لذروة (كورونا) ولا نتوقع التوصل للقاح قبل سنة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء: إنها لا تتوقع التوصل إلى لقاح لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، قبل 12 شهراً.

وأضافت في مؤتمر صحفي، عقدته في جنيف: أن بعض الدول الأوروبية، شهدت تراجعاً، في حين تشهد بريطانيا وتركيا انتشاراً متسارعاً، مشيرة إلى أن نمط انتشار فيروس (كورونا) في أوروبا يختلف من بلد لآخر، وفق ما نقلت قناة (العربية).

وقالت "الصحة العالمية": إن 90% من إصابات (كورونا) في الصين، مصدرها الخارج، فيما أن 90% من الإصابات، تأتي من أوروبا والولايات المتحدة، "لكننا لم نصل إلى الذروة بعد".

وشددت المنظمة على أننا "بالتأكيد لم نصل بعد إلى ذروة الوباء"، وأنها لا تتوقع إنتاج لقاح ضد فيروس (كورونا) قبل سنة على الأقل.

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