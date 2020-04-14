مصلحة السجون الإسرائيلية تزعم البدء بتوزيع أقنعة واقية على الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
زعمت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة، التي تتطلب ارتداء الأقنعة في جميع الأماكن العامة، بدأت أمس الاثنين، بتوزيع أقنعة واقية للأسرى الفلسطينيين.
زعمت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة، التي تتطلب ارتداء الأقنعة في جميع الأماكن العامة، بدأت أمس الاثنين، بتوزيع أقنعة واقية للأسرى الفلسطينيين.
ووفق بيان لمصلحة السجون الإسرائيلية، فإن الأسرى سيرتدون
الأقنعة البنية، وهذه الأقنعة مناسبة لأيّ ملامح وجه، وقابلة للغسل وللتعقيم، وفق زعمها.
وأضافت: أن السجناء الجنائيين، سيرتدون الأقنعة البرتقالية.
وتقول مصلحة السجون الإسرائيلية: إنها ستستمر في العمل بالتعاون مع وزارة الصحة والأجهزة الأمنية الأخرى ذات الصلة والوزارات الحكومية؛ لحماية حياة وأمن السجناء وأفراد الكادر.
وتقول مصلحة السجون الإسرائيلية: إنها ستستمر في العمل بالتعاون مع وزارة الصحة والأجهزة الأمنية الأخرى ذات الصلة والوزارات الحكومية؛ لحماية حياة وأمن السجناء وأفراد الكادر.
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