مصلحة السجون الإسرائيلية تزعم البدء بتوزيع أقنعة واقية على الأسرى





ووفق بيان لمصلحة السجون الإسرائيلية، فإن الأسرى سيرتدون





وأضافت: أن السجناء الجنائيين، سيرتدون الأقنعة البرتقالية.



وتقول مصلحة السجون الإسرائيلية: إنها ستستمر في العمل بالتعاون مع وزارة الصحة والأجهزة الأمنية الأخرى ذات الصلة والوزارات الحكومية؛ لحماية حياة وأمن السجناء وأفراد الكادر.



الأقنعة البنية، وهذه الأقنعة مناسبة لأيّ ملامح وجه، وقابلة للغسل وللتعقيم، وفق زعمها.

رام الله - دنيا الوطنزعمت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة، التي تتطلب ارتداء الأقنعة في جميع الأماكن العامة، بدأت أمس الاثنين، بتوزيع أقنعة واقية للأسرى الفلسطينيين.