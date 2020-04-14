التميمي: إسرائيل تتعمد الإهمال الطبي الواضح في القدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير، أحمد التميمي: إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تتعمد الإهمال الطبي الواضح في القدس، والعمل على منع لجان الطوارئ، من تقديم الخدمات أو مساندة المواطنين في المدينة، في ظل انتشار فيروس (كورونا) الذي يجتاح العالم.



وجدد التميمي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، مطالبة دول العالم، بالضغط على سلطات الاحتلال؛ للإفراج عن الأسرى بسجونها، لاسيما المرضى والنساء والأطفال وكبار السن، مضيفاً في السياق، أن هناك تحركاً من خلال متابعة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، والاتصالات المستمرة مع المجتمع الدولي، التي يجريها الرئيس محمود عباس، بهذا الشأن.