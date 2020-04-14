مجدلاني: 153 ألف أسرة جديدة تُصنف "مكشوفة اقتصادياً" وباتت دون مستوى خط الفقر

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن الأسر التي تم اختيارها لصرف مساعدات لها، كانت على بيانات الاحتياط في قطاع غزة، حيث تضررت بشكل ملموس جراء أزمة (كورونا) وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أنه تم التركيز على الأسر التي لديها مرضى أو كبار في السن.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: إنه سيتم صرف مساعدات لتلك الأسر اليوم، بالتنسيق مع سلطة النقد، باعتبار أن العدد كبير، حيث سيتم الصرف على أيام، لتفادي عمليات الاكتظاظ، مشيراً إلى أن الدفعة الماضية، التي تم صرفها شملت 70 ألفاً و275 أسرة، بواقع 94 مليوناً و461 ألف شيكل.



وأضاف مجدلاني: أنه تم صرف مساعدات مالية لـ 35 ألفاً و170 أسرة في الضفة، بواقع 32 مليوناً و566 ألف شيكل، مشيراً إلى أن إجمالي الأسر الجديدة، التي ستستفيد من هذه الدفعة 14658 أسرة.



وأشار وزير التنمية الاجتماعية، إلى أن 153 ألف أسرة، يمكن تصنيفها (مكشوفة اقتصادياً)، وباتت دون مستوى خط الفقر، وينبغي التعامل معها كأسر فقيرة، وبحاجة إلى تدخلات، مؤكداً أنه يجري العمل على تقديم طرود غذائية، وأخرى لمواد التنظيف، إضافة إلى دفعات نقدية بقيمة 500 شيكل، وذلك بالتعاون مع البنوك لتقديم مساعدات مباشرة لتلك الأسر.



وبيّن مجدلاني، أن إجمالي الطرود التي تم توزيعها على محافظات الوطن، بلغت 28 ألف طرد حتى الآن، مشيراً إلى أنه يجري العمل على توزيع استمارات على البلديات والمجالس القروية للحصول على معلومات عن العمال المتعطلين، بما يشمل العاملين في السوق المحلي، إضافة إلى الأسر التي دخلت دون مستوى خط الفقر.