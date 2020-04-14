سلطة النقد تُوضّح آلية صرف مستحقات الشؤون وسبب فتح فروع البنوك

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد، محمد مناصرة: أنه تم البدء بصرف مخصصات الأسر ذات الدخل المحدود، ابتداءً من يوم أمس، عبر الصرافات الآلية، واليوم عبر البنوك، التي فتحت أبوابها أمام المستحقين في جميع محافظات الوطن، حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.



وأشار مناصرة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن فتح فروع البنوك، يعود إلى أن 25 ألفاً من هذه الأسر، لا تتوفر لديهم بطاقات صراف آلي، مما يستدعي ضرورة الحصول على مستحقاتهم من داخل البنك.



وأكد أنه تم التنسيق ما بين الحهات المعنية والأحهزة الأمنية، حتى تتم عملية الصرف، وفق أعلى درجات الوقاية، وضمان عدم الاختلاط أو التجمهر، وتنظيم عملية الدخول والخروج للمواطنين من البنوك، تجنباً لنقل الفيروس بينهم، وللحفاظ على الشروط الصحية الآمنة، وفق خطة الطوارئ العامة.



من جهة أخرى، قال مناصرة: إن هناك تسهيلات أخرى تقدمها البنوك لفئة أخرى من المواطنين في عمليات الإيداع والتسديد وشراء الخدمات، وفق مرجعية معينة ومحددة، وضمن شروط الصحة العامة، مبيناً أن عملية فتح جميع البنوك والعودة بشكل كامل للعمل؛ مرتبطة بالوضع العام، وبقرارات مجلس الوزراء.