(مكان) تزعم: مختبر لفحص (كورونا) تابع للجيش الإسرائيلي يفحص عينات لسكان غزة

رام الله - دنيا الوطن

زعمت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الثلاثاء أن مختبراً تابعاً للجيش، بدأ أمس بفحص عينات، تم أخذها من سكان في قطاع غزة، للتأكد من إصاباتهم بفيروس (كورونا) من عدمه.

ومن المرجح، أن تتولى مختبرات وزارة الصحة، مهمة فحص هذه العينات مستقبلاً.

وأضافت: أن ذلك يتم في إطار السياسة المنتهجة، بمساعدة سكان القطاع في مواجهة انتشار الفيروس فيه، وقد تم حتى الآن فحص حوالي 100 عينة.ونقلت (مكان) عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، قوله: إن إسرائيل تمد يد العون للسلطة الفلسطينية، ولقطاع غزة؛ لمحاربة تفشي (كورونا)، وذلك بواسطة جهات دولية، وبالتعاون مع وزارة الصحة، وأذرع الجيش تماشياً مع تعليمات المستوى السياسي بهذا الخصوص.وكان صحفي إسرائيلي، قال اليوم الثلاثاء: إن مختبراً تابعاً للجيش الإسرائيلي لفحص (كورونا)، بدأ أمس الاثنين، بفحص عينات مرسلة لسكان غزة، المشتبه بأنهم مرضى.ووفق لما قاله الصحفي في صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، تال ليف رام، فإنه حتى الآن تم إجراء حوالي 100 فحص، مضيفاً أن وزارة الصحة الإسرائيلية، ستتعاون في إجراء المزيد من الفحوصات في وقت لاحق.من جهته، يقول الصحفي، اليؤور ليفي من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن إسرائيل تفعل الكثير لمنع تفشي (كورونا) في قطاع غزة، لأن تفشي (كورونا) هناك سيسبب مشكلة كبيرة لها.