ملحم: تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إنه تم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي اليومي، بشأن تطورات فيروس (كورونا) في فلسطين: إن حالات الإصابة الجديدة، تتوزع بواقع خمس إصابات في العيزرية، وثلاث إصابات في "رافات" وإصابة وحيدة في كل من جنين والخليل.
وقال: إن عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا) 58 حالة، وسيرتفع عدد حالات الشفاء اليوم لـ 64 حالة، بعد خروج حالة من الخليل وثلاث من مستشفى ترمسعيا "هوغو شافيز" اليوم.
قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إنه تم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي اليومي، بشأن تطورات فيروس (كورونا) في فلسطين: إن حالات الإصابة الجديدة، تتوزع بواقع خمس إصابات في العيزرية، وثلاث إصابات في "رافات" وإصابة وحيدة في كل من جنين والخليل.
وقال: إن عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا) 58 حالة، وسيرتفع عدد حالات الشفاء اليوم لـ 64 حالة، بعد خروج حالة من الخليل وثلاث من مستشفى ترمسعيا "هوغو شافيز" اليوم.
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