ملحم: تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إنه تم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين.



وأضاف خلال الإيجاز الصحفي اليومي، بشأن تطورات فيروس (كورونا) في فلسطين: إن حالات الإصابة الجديدة، تتوزع بواقع خمس إصابات في العيزرية، وثلاث إصابات في "رافات" وإصابة وحيدة في كل من جنين والخليل.



وقال: إن عدد حالات الشفاء من فيروس (كورونا) 58 حالة، وسيرتفع عدد حالات الشفاء اليوم لـ 64 حالة، بعد خروج حالة من الخليل وثلاث من مستشفى ترمسعيا "هوغو شافيز" اليوم.