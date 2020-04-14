شاهد: وصول 127 عالقاً للقطاع بعد اتخاذ كافة إجراءات الحماية من (كورونا)

















رام الله - دنيا الوطنوصل قطاع غزة عبر (معبر رفح) 127 مواطناً عالقاً قادمين من الجانب المصري، أمس الاثنين، في اليوم الأول من فتح المعبر استثنائياً، لأربعة أيام في اتجاه الوصول فقط.وقالت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة: إن أطقمها سهّلت دخول 127 مواطناً، وصلوا عبر المعبر خلال عمل أمس الاثنين، بعد اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية من فيروس (كورونا)، وفق ما نقل موقع وزارة (الداخلية).ولفتت الهيئة إلى أنه جرى نقل جميع المواطنين القادمين من (معبر رفح) إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة؛ لقضاء مدة 21 يوماً قابلة للتمديد، وفق تعليمات وزارة الصحة.وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: إن إدخال العالقين، تم وفق ترتيبات كبيرة، تمت خلال الأيام السابقة، بعد فرزهم في كشوفات، وتقسيمهم على أيام فتح المعبر؛ من أجل تنظيم وترتيب آلية دخولهم، بما يضمن تقديم أفضل خدمة لهم وفق إجراءات الأمن والسلامة.ولفت البزم في مقابلة متلفزة أمس الاثنين، إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية، خلال تسهيل وصول العالقين، مضيفاً أنه تم توزيع كمامات على جميع المواطنين الوافدين خلال تواجدهم في الصالة المصرية، قبل وصولهم لغزة.ويستمر العمل بمعبر رفح في اتجاه الوصول اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي؛ لاستقبال العالقين من الجانب المصري.