قوات الاحتلال تُنفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية، طالت عدداً من المواطنين في مدينتي رام الله وجنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت لؤي الشعلة، وعمر أبو الرب من البيرة، إضافة لاعتقال خمسة مواطنين قرب بلدة طورة غرب مدينة جنين، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة العيسوية، وحي أبو تايه، ببلدة سلوان، وأطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه منازل المواطنين، مما أدى لوقوع حالات اختناق.