البابا فرنسيس يُصلي من أجل النساء

بابا الفاتيكان فرنسيس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وجه بابا الفاتيكان، فرنسيس، نداء من أجل النساء، وصلى لأجل البلدان التي تضررت، بعد أن اجتاحها فيروس (كورونا)، موقعاً أعداداً كبيرة من المصابين والوفيات.



وبعد تلاوته الصلاة، قال البابا: "افرحي يا ملكة السماء"، في الفاتيكان: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد سمعنا أن النساء قد حملن للتلاميذ إعلان قيامة يسوع، أريد اليوم أن أتذكر معكم ما تقوم به العديد من النساء في زمن حالة الطوارئ الصحية هذه؛ لكي يعتنين بالآخرين"، وفق (روسيا اليوم).



وتابع: "هناك نساء طبيبات، وممرضات، وضباط في الأمن والسجون، وموظفات"، وكذلك "العديد من الأمهات والأخوات والجدات، اللواتي يقمن في بيوتهن مع العائلة والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهن أحياناً عرضة للعنف من أجل تعايش، يتحملن أعباءه الكبيرة".



ودعا فرنسيس: "لنصلّ من أجلهن؛ لكي يمنحهن الرب القوة؛ ولكي تتمكن جماعاتنا من مساعدتهن مع عائلاتهن"، كما ابتهل لكي "يمنح الرب النساء الشجاعة ليسرن قدماً على الدوام".