المطران حنا: كل التحية لغزة الأبية التي تُصدّر الكمامات والبدلات الواقية

المطران عطالله حنا

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إننا في هذه الظروف العصيبة، التي نمر بها، نوجه التحية لأهلنا في غزة الأبية الصامدة، والتي هي أكبر سجن موجود في العالم، بسبب الحصار والإجراءات الظالمة التي تستهدف أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة المحاصر.



وأضاف في تصريحات، وصلت "دنيا الوطن" نسخة منها: "غزة وبالرغم من آلامها ومعاناتها وجراحها، تُصدّر الكمامات والبدلات الواقية، رغما عن الحصار، وذلك لجميع أرجاء العالم، وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على قيم أخلاقية وإنسانية رفيعة، يتحلى بها أبناء شعبنا هناك، رغماً عن الظلم، الذي يعاني منه أبناؤنا في القطاع الحبيب".



وقال المطران: "اننا نجدد مطالبتنا برفع الحصار الظالم عن غزة الأبية، ونعرب عن وقوفنا وتضامننا مع أهلنا هناك، ونسأل الله بأن يحفظ غزة وأهلها من وباء (كورونا) وهذا ما نتمناه لكل شعبنا الفلسطيني، ومشرقنا العربي، والعالم بأسره.



وتابع: من القدس العاصمة، نبعث برسالة الافتخار والاعتزاز إلى أهلنا في غزة، الصامدة في وجه الحصار والظلم.