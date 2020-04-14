تسجيل ست حالات شفاء و86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في عُمان

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد -19).



وبهذا الرقم، يرتفع عدد الإصابات المسجلة في السلطنة، إلى 813، فيما تم تسجيل ست حالات شفاء من المرض، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وكانت عُمان، قررت الأربعاء الماضي، إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكّم والسيطرة، في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا) في البلاد.



كما قررت استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة، حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلّم عن بُعد، عبر المنصّات التعليمية.