شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: الصفقة بعيدة المنال وهؤلاء من يتوقع أن تطالب حماس بإطلاق سراحهم

قناة إسرائيلية: الصفقة بعيدة المنال وهؤلاء من يتوقع أن تطالب حماس بإطلاق سراحهم
أسرى مفرج عنهم في صفقة شاليط
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 20) الإسرائيلية: لا تزال صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بعيدة المنال، وإلى جانب الأنباء عن اتصالات متقدمة بوساطة مصرية؛ لإطلاق سراح أسرى صغار السن ومرضى ونساء، هناك العديد من العوائق أمام الصفقة الشاملة.

وأضافت: في حال تقدمت المفاوضات لتبادل الأسرى، من المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن القيادي البارز في حركة فتح، مروان البرغوثي، المحكوم عليه في إسرائيل بالسجن المؤبد خمس مرات.

وأكد مقربون من البرغوثي هذا النبأ، وقبل أيام قليلة، علق مسؤولو حماس على هذه المسألة خلال محادثة مع مصدر فلسطيني مقرب من مصر، التي تتوسط الآن بين إسرائيل وحماس.

وقال مسؤول فتح، حاتم عبد القادر، الصديق المقرب من البرغوثي لصحيفة (الرسالة) التابعة لحركة حماس، إن "المخابرات المصرية تعمل بجدية على إطلاق سراح زعيم فتح وإدراجه في أي صفقة قريبة".

ومن المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج، أيضًا، عن أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المعتقل في إسرائيل بتهمة قتل الوزير رحبعام زئيفي، والإفراج عن فؤاد الشوبكي، "العقل" المدبر لمحاولة جلب سفينة "كارين إيه" التي حملت عشرات الأطنان من الأسلحة والذخيرة، والتي كان يمكن لهذا أن تغير وجه الانتفاضة بالكامل.

وقد أدلى أفراد عائلته بتصريحات لصحيفة (الرسالة)، وأعربوا عن أملهم في أن تؤدي "مبادرة السنوار" إلى إطلاق سراح السجناء المرضى، بمن فيهم الشوبكي، (81 سنة)، والذي يُسمى "شيخ الأسرى".

وكانت إسرائيل، قد اختطفت سعدات والشوبكي من سجن أريحا في عام 2006، وحكمت عليهما بالسجن.

وتقدر أوساط في رام الله، أن حماس تسعى من وراء هذا الإجراء إلى نيل نقاط استحقاق في الشارع الفلسطيني، كمن تعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى دون تمييز لأسباب سياسية ولإثبات التزامها بالقضية الوطنية الفلسطينية، وهذا هو تمامًا ما تخشاه السلطة وفتح، وفق (القناة 20). 

البرغوثي، أمضى حتى الآن، 19 عامًا في السجن، هو من كبار قادة فتح، وأحد المرشحين البارزين للقيادة الفلسطينية، ويحظى بشعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه لم يكن أبدًا جزءًا من السلطة الفلسطينية.

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