ليس الصين.. مسؤول أمريكي يُفجّر مفاجأة حول مكان الظهور الأول لفيروس (كورونا)

كاليفورنيا

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ العلماء في الولايات المتحدة، تتبع الطريقة التي دخل بها الفيروس، على أمل الحصول على معلومات، قد تساعد على احتوائه.



ودفع البحث عن مصدر الفيروس، مسؤولاً أمريكياً، وهو طبيب في الوقت ذاته، إلى التشكيك في رواية، أن الفيروس نشأ في الصين.



وعلى عكس الاعتقاد الشائع بأن فيروس (كورونا) المستجد وصل الولايات المتحدة مؤخراً، فقد نقلت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأميركية، عن جيف سميث الرئيس التنفيذي لحكومة مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، اعتقاده أن المرض انتشر "بصمت" في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، قبل شهر على الأقل من رصد الإصابة الأولى به.



وقال سميث، وهو طبيب أيضاً: "الفيروس كان طليقاً في مجتمعنا، وربما كان موجوداً منذ فترة طويلة".



ورجح سميث، أن يكون الفيروس قد ظهر في كاليفورنيا "قبل وقت طويل مما نعتقد"، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يعود إلى شهر كانون الأول/ ديسمبر، لكن "لم نتمكن من ملاحظته لأنه تزامن مع موسم الإنفلونزا".



وذهب سميث إلى أبعد من ذلك، عندما أضاف: "هذا يعني أن الفيروس كان موجوداً في مجتمعنا بالفعل، ليس كما تعتقد السلطات الأميركية، أنه نشأ في الصين، وانتشر من هناك".



وأضاف: "أعراض فيروس كورونا تتشابه مع الإنفلونزا، وإذا كنت مصاباً بدور خفيف، فقد لا تلحظ ذلك، ولن تذهب للطبيب".



وأشار سميث إلى منطقة الساحل في كاليفورنيا، كأول مكان محتمل لظهور (كورونا)، علماً أن هذه المنطقة، لم تسجل إصابات بالفيروس حتى السابع والعشرين من شباط/ فبراير الماضي.