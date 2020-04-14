استمرار إغلاق يطال 1.3 مليار شخص في الهند حتى الثالث من مايو

ويقول بعض الخبراء: إن الهند لم تقم بما يكفي من الفحوص، وإن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير مما أعلن.



وسبق أن أعلنت بعض الولايات مثل ماهاراشترا التي تضم مدينة بومباي المكتظة، وحيث يسجل أكبر عدد من الإصابات على المستوى الوطني، تمديد الإغلاق.



لكن هذا الإغلاق المتواصل منذ 25 آذار/ مارس الذي يفرض قيوداً صارمة على التحرك، ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد، وأثر خصوصاً على الفقراء في الهند.



وخسر ملايين ممن يتقاضون أجراً يومياً، أعمالهم بشكل مفاجئ، فيما عَلِق آخرون في أحياء مكتظة وسط ظروف غير صحية، قد تعزز انتشار المرض.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن الإغلاق العام في الهند، المفروض نتيجةً لتفشي فيروس (كورونا) المستجد والذي يطال 1.3 مليار شخص، سيمدد حتى 3 أيار/ مايو، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء، كما كان مقرراً.وقال مودي، اليوم الثلاثاء بكلمة للأمة: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمناً باهظاً"، مضيفاً "لكن أرواح الناس في الهند أغلى بكثير"، وفق ما نقلت قناة (فرانس 24).وسجلت الهند حتى الآن، نحو 10 آلاف حالة و339 وفاة، بفيروس (كورونا) وفق الأرقام الرسمية، لكن نظراً للكثافة السكانية العالية في بعض مدنها، يخشى أن ترتفع الإصابات بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي.