بعد ارتفاع استمر أربعة أيام.. انخفاض الإصابات بفيروس (كورونا) في ألمانيا





وهذا رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد أربعة أيام من الارتفاع، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع بـ 170 حالة؛ ليصل إلى 2969 في ألمانيا.















رام الله - دنيا الوطنأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في ألمانيا، بواقع 2082 حالة؛ ليصل العدد إلى 125098.