بعد ارتفاع استمر أربعة أيام.. انخفاض الإصابات بفيروس (كورونا) في ألمانيا
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في ألمانيا، بواقع 2082 حالة؛ ليصل العدد إلى 125098.
أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في ألمانيا، بواقع 2082 حالة؛ ليصل العدد إلى 125098.
وهذا رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد أربعة أيام من الارتفاع، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع بـ 170 حالة؛ ليصل إلى 2969 في ألمانيا.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع بـ 170 حالة؛ ليصل إلى 2969 في ألمانيا.
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