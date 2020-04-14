مستوطنون يعتدون على مواطنين ويحرقون مركبتين في الأغوار





وكان أعضاء المجموعة الإرهابية ملثمين، وقذفوا حجارة على الفلسطينيين، ورشّوا عليهم غازًا مسيلاً للدموع"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأخضع جيش الاحتلال الإسرائيلي، نحو 20 عضواً في تنظيم (شبيبة التلال) الإرهابي، للحجر المنزلي في منشأة تابعة له قرب مكان الاعتداء، بسبب احتمال تعرّضهم للإصابة بفيروس (كورونا)، وزوّدهم خلال الفترة بالأسرّة والطعام ومولّد كهرباء ومعدات إضافيّة.



وحاول أعضاء التنظيم الفرار من حافلة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، كانت تقلّهم إلى منشأة (سهرونيم) في النقب، إلا أن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلتهم لاحقاً.

رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، على عدد من المواطنين في الأغوار بالحجارة والغاز المسيل للدموع.وفي التفاصيل، اعتدى أعضاء في تنظيم (شبيبة التلال) الإرهابي على مجموعة فلسطينيين، وأحرقوا مركبتين في الأغوار".